Open day disostruzione pediatrica alla Soms di Domodossola

Un open day gratuito per spiegare le tecniche di disostruzione delle vie aeree nei bambini e nei lattanti: è in programma il 26 luglio alle 17 alla Soms di Domodossola in vicolo del Teatro ed è organizzato dalla Blsd Academy. Gli istruttori presenti all'open day saranno Salvatore Ranieri e Maria Tetro. L'appuntamento è aperto a tutti ma i posti sono limitati. Per prenotarsi si può contattare il 349/7706740.