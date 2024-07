Dopo un inizio di primavera positivo, si aspetta il bel tempo per dare il via alla stagione turistica

E' stata la primavera più piovosa degli ultimi 70 anni e anche in queste giornate di inizio estate sono previste ulteriori precipitazioni, spesso a carattere temporalesco, destinate ad incrementare ulteriormente il primato della primavera 2024. I dati dell'Arpa Piemonte parlano chiaro: in soli tre mesi in Piemonte ha piovuto la metà di quanto normalmente piove in un anno.

Non solo pioggia, ma anche tanta neve ancora presente in alta quota tanto che, come raccontato nel nostro articolo dedicato ai rifugi sta rallentando l'avvio della stagione. Stagione turistica che, nel nostro territorio tra laghi e montagne, è naturalmente condizionata dalle condizioni meteo. Se i turisti del Nord d'Europa sono abituati a climi freschi e spesso piovosi, e non disdegnano le nostre zone anche con il tempo non proprio clemente, è inevitabile che le conseguenze sul numero di presenze siano condizionate dal clima.

Giardini botanici e altre attrazioni open air non sono certo praticabili con la pioggia, così non risultano appetibili spiagge, lidi e percorsi a piedi in montagna. Si attende insomma un clima più stabile, forse dopo la prima settimana di luglio, per dare il vero via alla stagione estiva 2024: "La stagione turistica, che sui laghi inizia con i primi ponti primaverili, non è partita male - spiega Francesco Gaiardelli, presidente del Distretto Turistico dei Laghi e Monti dell'Ossola - sia per il ponte del 25 aprile che per le festività di Pasqua abbiamo registrato dei buoni numeri in fatto di arrivi e presenze. Indubbiamente che stia piovendo praticamente da quattro mesi non aiuta la montagna. I turisti, anche di giornata, hanno voglia di fare e di venire sulle nostre montagne. Lo dimostrano anche le continue richieste d'informazioni ai nostri uffici sul territorio. Con il caldo anche i turisti di giornata, alla ricerca del fresco e delle attività da praticare al fresco, arriveranno".

Montagne e laghi sono dunque pronti ad accogliere i vacanzieri, anche con le tante manifestazioni che sono state programmate un po' in tutte le località.