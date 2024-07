La Croce Rossa di Domodossola a Macugnaga fino alla fine dell'emergenza

Da domenica mattina il personale volontario del Comitato di Domodossola è impegnato a Macugnaga per le operazioni di supporto alla popolazione. Allertati dai colleghi di Verbania, sul posto per l'assistenza alla Meth (la gara di trail ndr), di una situazione di potenziale pericolo in Valle Anzasca, a Domodossola sono stati subito attivati i protocolli ed è cominciata l'allerta dei volontari.

"Pochi minuti dopo la mezzanotte - spiega il presidente Jonathan Zaccaria - nella sede del Comitato Locale di Domodossola erano presenti gli equipaggi necessari a muovere due pulmini per attività di evacuazione, un mezzo 4x4 ed un'ambulanza. Il personale è rimasto attivo in pronta partenza in sede fino alle 7 del mattino successivo. Purtroppo le condizioni meteo non hanno permesso di muovere gli equipaggi in sicurezza in quanto le strade non erano percorribili".

I volontari hanno dovuto attendere la mattinata della domenica per poter mobilitare il personale: "Una volta capite le criticità - prosegue Zaccaria - un primo mezzo si è mosso per portare a Macugnaga i primi frigoriferi per il mantenimento al fresco dei farmaci. Durante la giornata ci siamo interfacciati con gli altri enti e ci siamo coordinati con la sala operativa regionale che ha seguito gli sviluppi con molta attenzione. Fortunatamente le forze provinciali in campo sono state sufficienti a gestire la situazione. Questo grazie anche alla sussidiarietà e al contributo di tutti i comitati provinciali e di tutte le delegazioni".



Nei giorni successivi alla prima fase emergenziale, vari equipaggi si sono alternati per garantire la sicurezza di tutti gli operatori impiegati nei vari cantieri. "La collaborazione è stata ottima con tutti - conclude il presidente della Cri domese - e questo ha permesso di lavorare al meglio. I tanti enti coinvolti hanno potuto esprimersi al meglio mantenendo sempre in vista l'obiettivo primario quale il sostegno alla popolazione. Mi sento di ringraziare anche il gruppo Volontari Ambulanza Macugnaga che ci ha supportati garantendo il servizio di reperibilità in tutte le notti dopo l'evento. Un grazie va detto anche a tutti i medici che si sono resi disponibili gratuitamente in nome della solidarietà per mantenere aperto un posto medico nei giorni più impegnativi dopo il disastro. Gli interventi eseguiti ad oggi sono una quindicina e fortunatamente nessuno di grave entità".

La presenza sul territorio dei volontari della Croce Rossa continuerà fino alla fine dell'emergenza.