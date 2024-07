Buona partecipazione per la festa di San Giovanni a Rumianca FOTO

Il comitato San Giovanni di Rumianca ha organizzato, per l’ultima domenica di giugno, la tradizionale festa in pineta, giunta quest’anno alla sua 19esima edizione.

Quattro serate di musica, servizio cucina, bar e griglia. Domenica, il consueto pranzo sotto la pineta, che si è tenuto dopo la messa e la processione con la statua del santo per le vie della frazione di Pieve Vergonte. A seguire, giochi e spettacoli per bambini e la tradizionale corsa.

“Sperando di aver soddisfatto le aspettative di chi è venuto a trovarci - commenta Davide Sala, presidente del comitato - colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro che sono venuti come tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita della festa: dall'impeccabile personale della cucina agli uomini della griglia, a chi si occupa del bar, della spina, della pulizia tavoli, dell'organizzazione degli eventi sportivi, ludici e religiosi. Nonostante il meteo ballerino, la festa è andata bene ed è in continua crescita e siamo soddisfatti del riscontro di partecipazione avuto. Stiamo già programmando – conclude – la ventesima edizione”.