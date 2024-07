Karmageddon: musica e attività tra le montagne di Domobianca

Manca sempre meno al grande evento in programma a Lusentino per sabato 13 luglio. Un festival musicale unico in zona con artisti internazionali organizzato da Associazione Karma in collaborazione con Domobianca365.

Pilates, musica live, dj, spazio tende e area food saranno ad accompagnare le dodici ore di festival. Tra gli ospiti più attesi troviamo Andruss, dj e produttore messicano che, oltre a suonare nei maggiori festival mondiali è anche riuscito a diventare rilevante nelle classifiche musicali elettroniche globali, raggiungendo il n. 1 nella tabella delle uscite di beatport. N4C, dj/producer/remixer italiano di musica Electro House con influenze Tech e Techno. Classe 98', può vantare numerosi live in gran parte dell'Europa come Germania, Spagna, Croazia e ovviamente Italia. Eliangel, artista e DJ originaria del Venezuela, attualmente residente a Città del Messico. Nella sua carriera ha suonato in tutto il mondo aprendo ad artisti del calibro di David Guetta, Skrillex, Armin Van Buuren, Carl Cox e diversi altri.

L'evento si svolgerà anche in caso di maltempo, al coperto. I biglietti sono ancora vendita qui.