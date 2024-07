"Musica d'estate": questa sera il tradizionale concerto di San Quirico

Si apre domenica 7 luglio alle 21.00 la rassegna “Musica d’estate 2024”, organizzata dalla Cappella Musicale del Sacro Monte Calvario. L’occasione è il tradizionale concerto per la festa patronale di San Quirico, per il quale è previsto un programma dedicato ai grandi compositori veneziani della prima metà del ‘700.

La serata si apre dunque con il concerto per oboe, archi e basso continuo di Benedetto Marcello, in versione originale e nella trascrizione fatta da Bach per clavicembalo. A seguire il salmo “Confitebor tibi Domine” di Baldassarre Galuppi e il celeberrimo “Gloria” di Antonio Vivaldi.

Si esibiscono la corale di Calice, l’orchestra da camera della Cappella Musicale, Federica Napoletani (soprano), Candice Carmalt (mezzosoprano), Angela Hyun Jung Oh (alto), accompagnati da Piero Corvi all’oboe e Manuel Signorelli al clavicembalo. Dirige Manfred Nesti. Nel corso della serata saranno festeggiati anche i cinquant’anni di attività della corale di Calice.