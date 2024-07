Diana Arrigoni è campionessa italiana Master di Judo

Diana, 59 anni e tanta voglia di non fermarsi ma di continuare a combattere, è emozionata: "Ero partita convinta di poter fare qualcosa di buono - dice rientrando verso Domodossola - ma quando sei in gara non sai mai cosa può succedere. La mia avversaria aveva dieci anni meno di me per cui ero timorosa e invece è andata bene".