Gli italiani amano fare shopping online: lo svela una ricerca AliExpress

MILANO (ITALPRESS) - Gli italiani amano fare shopping online. E' il quadro che emerge da una survey di AliExpress, la piattaforma internazionale di e-commerce che fa capo ad Alibaba International Digital Commerce Group, per indagare le abitudini di consumo degli italiani quando si parla di shopping online. La ricerca è stata commissionata da AliExpress a Censuswide - The Research Consult, società di consulenza internazionale per ricerche di mercato con sede a Londra.Negli ultimi 3 mesi la quasi totalità delle persone coinvolte nella survey ha fatto acquisti online, comprando una media di 8 prodotti. In media, i consumatori italiani hanno speso 585,55 euro, ma si registra anche un dato molto interessante: il 20% delle persone coinvolte ha speso una cifra superiore a 950 euro. In particolare, chi ha speso di più sono stati gli abitanti di Lombardia (632,10 euro), Lazio (686,11 euro), Piemonte (617,82 euro), Campania (472,36 euro), Sicilia (617,22 euro) ed Emilia-Romagna (620,90 euro).Piuttosto decisi e sicuri dei loro acquisti, il 33% degli italiani ha trascorso 1-2 ore alla settimana a trimestre navigando nel web e ricercando i prodotti da comprare in base alle loro necessità e destreggiandosi tra le varie possibilità. In particolare, il 67% degli acquisti è stato fatto attraverso piattaforme di e-commerce, il 38% attraverso i siti web diretti dei rivenditori e il 20% tramite app. Non convincono ancora pienamente i marketplace dei canali dei social network che registrano solo il 12% degli acquisti fatti online. Se si parla di AliExpress, il 45% degli intervistati ha fatto shopping all'interno della piattaforma che consente di acquistare direttamente da produttori in Cina e in tutto il mondo.Ma cosa comprano gli italiani? I loro acquisti si sono concentrati su alcuni particolari settori merceologici: per l'80% sono legati all'acquisto di capi d'abbigliamento e scarpe, a dimostrazione dell'innata passione degli abitanti del Bel paese per la moda e lo stile, mentre per il 79% in prodotti beauty e per la cura della persona. Anche il settore sportivo ha registrato buoni numeri - 66.5% - soprattutto nella fascia dei più giovani tra i 18 e i 34 anni. Bene anche gli acquisti quando si parla di prodotti per la casa e il giardino con 57% di acquisti per organizzare al meglio gli spazi interni ed esterni della propria casa per accogliere gli amici e godersi i diversi appuntamenti di questa stagione interamente dedicata allo sport. Infine, da veri mobile-addicted non mancano gli acquisti legati a telefonia e telecomunicazioni con un 59% di spesa effettuata proprio in questo settore.L'estate 2024, che vede l'Europa palcoscenico di eventi sportivi come Europei di Calcio e Giochi Olimpici, sta stimolando il consumatore italiano ad avvicinarsi all'attività sportiva, sempre più percepita come qualcosa che migliora il benessere mentale (quasi per il 90%), offre un senso di comunità (per il 74%) e in parte influenza le scelte in fatto di moda (per il 46%). Gli appuntamenti sportivi di quest'estate hanno incoraggiato gli italiani a provare prodotti adatti per un grande classico come il calcio 17%, ma anche sport come atletica (quasi il 12%), ciclismo (11%) e nuoto (10%) e la ginnastica con il 7%. Bene anche il tennis - tornato alla ribalta in Italia negli ultimi anni - con quasi il 12%. - foto ufficio stampa Weber Shandwick -(ITALPRESS).