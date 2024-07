Ultimi giorni per richiedere l'utilizzo delle palestre comunali per l'anno scolastico 24-25

Fino al 31 luglio 2024, le Società sportive, regolarmente affiliate alle rispettive Federazioni o Enti di promozione sportiva, e i gruppi di cittadini (gruppi spontanei) non costituiti in società, avranno la possibilità di presentare domanda per l'utilizzo delle palestre comunali di Domodossola per l'anno scolastico 2024/2025.

Le richieste dovranno essere compilate su apposito modulo e inviate tramite una delle seguenti modalità:

PEC: protocollo@pec.comune.domodossola.vb.it

Email non PEC: cultura@comune.domodossola.vb.it

Consegna a mano: all’Ufficio protocollo del comune di Domodossola

Posta: Comune di Domodossola, Piazza Repubblica dell’Ossola, 1 – 28845 – Domodossola

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l'Ufficio sport del comune di Domodossola al numero 0324/492312 o via email all'indirizzo cultura@comune.domodossola.vb.it.

Il modulo di richiesta e tutte le informazioni relative al servizio sono disponibili sul sito web del Comune di Domodossola o presso l’Ufficio sport. Per accedere direttamente alla pagina informativa e scaricare gli allegati, visita il seguente link del sito del comune.