“Lavatoi, arte, storia e cultura”: un'esposizione racconta la storia e le tradizioni di Trasquera

Proseguono le esposizioni nell’ambito di “Lavatoi, arte, storia e cultura”, un’iniziativa organizzata dal comune di Trasquera per promuovere e valorizzare le tradizioni, la storia e gli antichi mestieri del territorio montano.

Tra i partecipanti all’iniziativa anche Patrizia Savaglio, che al lavatoio Servaso ha realizzato un’esposizione fotografica: con nove scatti racconta le persone, i mestieri e le tradizioni di Trasquera. L’esposizione rimarrà visitabile per tutta l’estate.

Al percorso “Lavatoi, arte, storia e cultura” prendono parte anche Annamaria Piolino, Nembrina Del Pedro Pera e Sonia Grossi in via Chezzo, Caterina Galdi sulla mulattiera per la cappella della Frigna, Maura Minetti al lavatoio Schiaffo, Michele Bonelli al lavatoio Fraccia, Giorgio Magliocco al lavatoio Cios da Ros, e le maestre della scuola elementare al lavatoio del municipio.