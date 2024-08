È tutto pronto per la presentazione del francobollo celebrativo dedicato ai 100 anni della ferrovia Vigezzina-Centovalli. L’emissione del francobollo è stata posticipata dal Ministero delle imprese e del made in Italy a causa di alcuni aspetti procedurali non riconducibili alla stessa ferrovia Vigezzina: la nuova data è stata fissata per il 2 agosto.

L’evento in programma per il 29 luglio alle 17.00, al Vecchio Municipio di Santa Maria Maggiore, è stato dunque rinviato al 2 agosto.