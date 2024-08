Prime Minister: formazione per le leader del futuro

Dopo il successo della scorsa edizione, torna in autunno Prime Minister, il progetto sostenuto alla Fondazione Comunitaria del Vco per formare le leader del futuro. Si tratta infatti di una vera e propria scuola di politica, formazione di leadership e cittadinanza attiva rivolta alle giovani donne, che avranno l’opportunità di esplorare temi cruciali come i diritti civili e l’empowerment femminile, sviluppando le competenze necessarie per affrontare le sfide globali.

Sono aperte le iscrizioni per le nuove edizioni di Prime Minister al via in autunno. L’iniziativa è rivolta a ragazze dai 14 ai 19 anni delle scuole del Vco, che possono prendere parte alla scuola di Verbania. Per candidarsi è sufficiente compilare il form online.