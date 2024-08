Bando Piccoli Comuni, finalmente pubblicata la graduatoria

"Finalmente on line, dopo l'annuncio del Ministro Musumeci di venerdi scorso, l'elenco dei finanziati ai sensi della legge sui piccoli Comuni. 144 progetti ok, con 172 milioni di euro, su oltre 2638 progetti candidati. Speriamo presto di capire i motivi delle esclusioni di quasi 1500 progetti. Ammissibili sono infatti solo 1179 progetti in graduatoria. I Comuni dunque non sono più capaci a progettare? Tutto da buttare? Ce lo chiediamo e aspettiamo risposte''.

Perché la non ammissione di Unioni di Comuni e Unioni montane, o anche Comunità montane, tradisce completamente lo spirito della legge 158/2017 da cui nasce il bando. L'articolo 13 parla di programmazione economica e progettualità solo insieme. La non-logica del bando tradisce la legge. E punta sull'IO al posto che sul NOI. Non possiamo in alcun modo come Uncem condividerlo".

Lo afferma Marco Bussone, presidente nazionale Uncem.