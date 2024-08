Sette milioni per il rilancio del turismo e della rigenerazione urbana

Martedì 6 agosto, l'assessore della Regione Piemonte Gian Luca Vignale, accompagnato dal sottosegretario alla presidenza Alberto Preioni, ha incontrato i rappresentanti delle aree omogenee dell’Ossola e dei Laghi per discutere dello stato di avanzamento dei piani relativi ai Fondi di Sviluppo e Coesione. Durante l'incontro, che ha visto la partecipazione del presidente della Provincia Alessandro Lana, del presidente del GAL Marco Cerutti, presidenti dell'Unione dei Comuni, sindaci e rappresentanti del territorio, è emerso che più di 7 milioni e mezzo di euro saranno destinati a finanziare investimenti cruciali per questa area. Tali investimenti riguarderanno principalmente il turismo e la rigenerazione urbana, settori fondamentali per il rilancio economico e sociale del Verbano Cusio Ossola.

“L'incontro si è rivelato estremamente costruttivo, con un confronto aperto e collaborativo tra tutte le parti coinvolte. L’obiettivo comune è garantire un utilizzo efficiente e strategico dei fondi, che rappresentano una grande opportunità per lo sviluppo sostenibile del territorio. Siamo soddisfatti dei progressi finora raggiunti e continuiamo a lavorare in stretta sinergia con le amministrazioni locali per assicurare che questi fondi possano tradursi in progetti concreti e di impatto per le nostre comunità” - ha dichiarato l’assessore Vignale. Il sottosegretario Preioni ha aggiunto: "La collaborazione tra i vari livelli istituzionali è fondamentale per sfruttare al meglio le risorse disponibili e promuovere uno sviluppo equilibrato e duraturo del territorio. La Regione Piemonte conferma così il suo impegno a sostenere e valorizzare i territori, con l'auspicio che i progetti finanziati possano portare benefici tangibili e duraturi per i cittadini e per l’intera area".

Inoltre, durante la giornata, l’assessore Vignale e il sottosegretario Preioni hanno incontrato a Domodossola i rappresentanti dell’associazione AssoGraniti e hanno concluso la visita nel Verbano Cusio Ossola con la visita al Museo del territorio di Pallanza.