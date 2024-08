Da Ossola Events quasi 2mila euro di donazioni

Mille euro all'Anpas di Villadossola, 500 all'ospedale Regina Margherita per il progetto "Lollo 10" e 300 euro all'Aib di Villadossola: queste le donazioni che l'associazione Ossola Event ha erogato grazie ai proventi della festa organizzata nel mese di luglio allo stadio Poscio di Villadossola.

"Siamo molto felici per come è andata la festa - commenta Chiara Riganti dell'Associazione Ossola Events - e vogliamo ringraziare tutti coloro che ci hanno aiutati, dalla Virtus Villa all'Aib, dall'Anpas a Music Line, l'Asilo Villaggio, gli arbitri, tutti i volontari e gli sponsor. E infine la Fondazione Comunitaria del Vco e la Fondazione Giovani che ci hanno dato un grande contributo tramite i propri bandi. Da soli non saremmo riusciti ad avere un evento così bello e siamo sempre più convinti che l'unione delle forze sia vincente. La festa di luglio ha sfidato il maltempo, fino a poche ore prima pioveva, ma per fortuna siamo stati graziati e dopo i tornei, ai quali hanno partecipato ben quindici squadre, la festa è proseguita fino a tardi".

"In realtà abbiamo chiuso anticipatamente, alle 2 di notte - prosegue Chiara Riganti - perché purtroppo un gruppo di ragazzi è intervenuto alla festa solo per creare disturbo. Abbiamo deciso di mandare tutti a casa, abbiamo voluto dare un segnale. Ci si può divertire, ballare, fare festa, ma senza esagerare. Vogliamo che i ragazzi capiscano che non serve esagerare".

Alla conferenza stampa di bilancio della festa, che si è tenuta lunedì pomeriggio presso il Comune di Villadossola, sono intervenuti anche Alessandro Lana, presidente della Provincia del Vco e Nunzio Palamara presidente Anpas. "E' un gruppo di ragazzi che ha accettato una grande sfida - ha commentato il presidente Lana - hanno entusiasmo ma anche capacità non comuni, basti pensare che il loro progetto è arrivato primo tra quelli presentati alla Fondazione Giovani".

"Ossola Events è formato da un gruppo di ragazzi stupendi che hanno tanta voglia di fare - ha detto Palamara - e come associazione saremo sempre al loro fianco". L'associazione Ossola Events è nata da un paio di anni e conta poco più di quindici soci: ragazzi giovani provenienti un po' da tutta l'Ossola con la voglia di fare, organizzare, aggregare. "Siamo aperti a tutti - ha concluso Chiara Riganti assieme al presidente Manuel Imperiale - vogliamo creare occasioni di socializzazione e aggregazione per i giovani, e al tempo stesso con il ricavato delle nostre iniziative sostenere altre associazioni".