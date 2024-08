Maltempo, dal Governo oltre 17 milioni di euro per Macugnaga e i comuni più colpiti

Via libera del Governo alla dichiarazione di stato di emergenza nazionale in tre regioni, tra cui il Piemonte, su proposta del ministro per la protezione civile, Nello Musumeci. Lo stato di emergenza per 12 mesi nel territorio della provincia del Verbano Cusio Ossola, fortemente voluto dalla Lega, è conseguenza dell’eccezionale evento meteorologico verificatosi la notte tra il 29 e il 30 giugno 2024 a Macugnaga e non solo. Per quanto riguarda il Piemonte si provvede allo stanziamento di 17 milioni e 120 mila euro per l’attuazione dei primi interventi. A dare la notizia al territorio è ancora una volta il segretario provinciale della Lega Vco Enrico Montani, che dice: “Bisogna rendere atto al Governo del centro destra e della Lega che alle difficoltà dei cittadini risponde con stanziamenti significativi”.

Oltre a Macugnaga, per quanto riguarda il Vco potranno usufruire dello stanziamento Antrona Schieranco, Bannio Anzino, Calasca Castiglione, Ceppo Morelli, Cossogno, Intragna, Omegna, Premeno, San Bernardino Verbano, Stresa, Trasquera, Vanzone Con San Carlo, Varzo e Villadossola. Ora la pratica è sul tavolo della regione che sta già realizzando la proposta del piano degli interventi per rispondere all’emergenza. Piano da sottoporre al Dipartimento nazionale di Protezione civile, in modo da renderlo il prima possibile operativo.