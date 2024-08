Al via “Aperti per ferie” l’iniziativa di Confartigianato per il mese di agosto

Torna anche quest’anno ad agosto ‘Aperti per ferie’, l’iniziativa di Confartigianato Imprese su tutto il territorio nazionale che raccoglie le imprese associate aperte e reperibili durante il mese di agosto.

Sul sito www.artigiani.it è disponibile l’elenco aggiornato degli artigiani che rimarranno operativi per tutta la durata del mese o per periodi parziali. Questa iniziativa è pensata per garantire un supporto continuo e affidabile a chiunque abbia bisogno di servizi artigianali durante l’estate.