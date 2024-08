Calici sotto le stelle: degustazioni, arte e astronomia a Trontano

Sabato 10 agosto torna Calici sotto le stelle organizzata dalla Proloco di Trontano. La manifestazione inizia alle 18 prevede un itinerario enogastronomico con 8 punti di degustazione ognuno caratterizzato da un prodotto di eccellenza del posto: tra questi l risotto ai funghi alla Franco, polenta e salamini, formaggi, vini di produttori locali. , Allieterà la serata la musica delle fisarmoniche. Sarà possibile ammirare in contemporanea la mostra fotografica di Lorenzo Antonietti e quella d'arte di Silvana Gibroni.

Alle 22 concerto con i Low Town. A concludere la manifestazione saranno i percorsi celesti: l'osservazione guidata del cielo attraverso i telescopi a cura dell'osservatorio Galileo Galilei di Suno. I posti sono limitati massimo 1000 persone. Per partecipare ci sono i biglietti in prevendita al bar trattoria stazione l'ingresso costa 25 euro per adulti e 10 euro per bambini dai 6 ai 14 anni.