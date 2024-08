“Dalla terra al cielo”: un concerto nella Cava di Candoglia

L'armonia tra musica e natura prenderà vita sabato 24 agosto alle 17.00 presso la storica Cava Madre di Candoglia, un luogo d'eccezionale bellezza e significato, situato nel Comune di Mergozzo, in provincia del Verbano-Cusio-Ossola. In questa suggestiva cornice, la rassegna “La Pietra racconta” presenta il concerto “Dalla Terra al Cielo”, un evento speciale che celebra il legame indissolubile tra l’uomo e il sublime.

Il concerto, interpretato dal soprano Federica Napoletani, dal pianista Roberto Olzer e dal flautista Marco Rainelli, offre una miscela di brani che spaziano da “Syrinx” di Debussy a “La ronde des lutins” di Bazzini, evocando il fascino e la bellezza del contesto naturale della Cava. Tra i pezzi in programma, si trovano il malinconico “Chiaro di luna” di Fauré, e “L’alba che separa dalla luce l’ombra” di Tosti, che insieme creano un’atmosfera di profonda riflessione e ammirazione per la natura.

Il concerto culmina in un’ode alla creazione con pezzi sacri come il “Pie Jesu” di Fauré e le melodie di Morricone per “Mission”, raggiungendo l’apice con le celebri composizioni come l’“Ave Maria” di Bach-Gounod, la “Vergine degli Angeli” di Verdi e “La Grazia è discesa dal cielo” di Puccini.

I partecipanti avranno l’opportunità di visitare la cava e i laboratori di estrazione e lavorazione del marmo a partire dalle 15.00, con un servizio navetta disponibile per il trasporto ai vari ambienti di lavoro.

La manifestazione è realizzata in collaborazione con Mergozzo Si Nota, il Gruppo Archeologico Mergozzo, Baveno, Città del Granito, e il Geoparco UNESCO Sesia Val Grande, con il sostegno della Fondazione Comunitaria del VCO Ente Filantropico.