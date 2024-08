Anche in questo agosto 2024 non mancano le iniziative del Gruppo Giovani di Calasca per animare l'estate di abitanti e vacanzieri.

Venerdì 9 agosto è infatti in programma il party "Welcome to the jungle" organizzato in collaborazione con l'associazione sportiva Calasca. Sarà una serata a tema con inizio alle ore 20 e dalle 22.30 dj set con Bunny che si svolgerà sotto il capannone di piazza Antrogna.