''Aspettiamo il via libera definitivo del Ministero per i due nuovi ospedali del Vco''

A dicembre 2023 l’Azienda sanitaria del Verbano Cusio Ossola aveva trasmesso alla Regione Piemonte lo studio di pre-fattibilità tecnica per i nuovi ospedali di Domodossola e Verbania, realizzato in collaborazione con il Politecnico di Torino. Col Ministero della Salute che aveva assegnato al Piemonte un finanziamento di 200 milioni di euro di fondi: 100 per l’ospedale di Verbania e 100 per quello di Domodossola.