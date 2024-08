Solidarietà alla 9ª edizione del Trofeo Graziano Bonzani

La Valle Vigezzo è stata teatro della 9ª edizione del Trofeo Graziano Bonzani, che si è svolta il 29 luglio scorso, in concomitanza con la festa patronale di San Giacomo. Organizzato dal "Grup ad la Sfadiàa", questo evento sportivo è divenuto un appuntamento per gli appassionati di corsa in montagna, unendo sport, natura e comunità in un unico evento carico di emozioni.

Quest'anno, la manifestazione ha registrato una partecipazione con un significativo numero di corridori che si sono sfidati sui tre percorsi previsti: la 19 km, l'11 km e il Minigiro di 3,5 km.

La prima prova, un percorso impegnativo di 19 km con un dislivello positivo di circa 1.500 metri, ha visto la vittoria di Mauro Bernardini, che ha completato la gara con un tempo eccezionale di 1h 58' 43". Bernardini è riuscito a imporsi su Matteo Ferrari, che ha chiuso al secondo posto con un tempo di 1h 59' 06", e Andrea Notaris, terzo con 2h 07' 26". Tra le donne, la protagonista indiscussa è stata Monica Moia, che ha conquistato l'11ª posizione assoluta e il primo posto femminile con un tempo di 2h 33' 51". Moia ha dimostrato grande tenacia e abilità, superando Maria Giovanna Cerutti, seconda con 2h 34' 46", e Claudia Cartini, terza con 2h 36' 17".

Nella seconda prova, sulla distanza di 11 km, il vigezzino Lorenzo Cappini ha trionfato con un tempo di 1h 01' 55", seguito da Massimo Brunelli, che ha fermato il cronometro a 1h 08' 12", e Paolo Matli, terzo in 1h 08' 37". Tra le donne, la vincitrice è stata Elisa Mariani, con un tempo di 1h 18' 33", che le è valso anche l'8ª posizione assoluta. Paola Beccaria e Virginia Bacchetta hanno completato il podio femminile con tempi rispettivamente di 1h 30' 17" e 1h 30' 28".

La terza prova, il Minigiro di 3,5 km, ha visto la partecipazione di numerosi giovani atleti e amatori, con Alex Guerra che ha tagliato il traguardo per primo, seguito da Manuela Margaroli e Alessio Celso Gubetta in classifica assoluta.

Gli organizzatori del "Grup ad la Sfadiàa" si sono detti molto soddisfatti del successo dell'evento, soprattutto dopo un anno di sfide e cambiamenti che hanno ulteriormente rafforzato il legame tra i membri del gruppo e la comunità locale. La manifestazione è stata possibile grazie al prezioso supporto di volontari, enti e sponsor, che hanno contribuito a rendere indimenticabile questa edizione del Trofeo.

In particolare, un sentito ringraziamento è stato rivolto ai gruppi di supporto locali, tra cui l'A.I.B., gli Amici della Montagna, il Soccorso Alpini, il gruppo Alpini di Valle, gli Amici dei Pompieri, la Società Operaia, la Funivia la Piana e il Team Bike Land. Questi gruppi hanno fornito un aiuto fondamentale per garantire la sicurezza e la riuscita della manifestazione. Anche gli sponsor che han dato vivo sostegno per la premiazione con ricchi ed assortiti premi.

Il Trofeo è dedicato alla memoria di Graziano Bonzani, un uomo che ha lasciato un segno indelebile nella comunità di Valle Vigezzo. Con la sua passione per lo sport e la montagna, Bonzani ha contribuito in modo significativo allo sviluppo dei percorsi sciistici della Piana, "modellandoli" con abilità e dedizione.

Con grande entusiasmo e gratitudine, il "Grup ad la Sfadiàa" ha già iniziato a pianificare la prossima edizione del Trofeo Graziano Bonzani, con l'obiettivo di rendere l'evento sempre più coinvolgente e significativo per tutti i partecipanti.