Ornavasso, l'alpeggio Rossombolmo sarà ristrutturato grazie al bando Piccoli Comuni

Sono stati annunciati negli scorsi giorni, tramite la Gazzetta ufficiale, i progetti presentati per il Bando Piccoli Comuni, bandito dal Dipartimento Casa Italia nell’ambito del Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni. Tra i 1179 progetti ammissibili c’è anche quello proposto dall’amministrazione di Ornavasso, che ha ottenuto un finanziamento per 204mila euro, posizionandosi all’843° posto della graduatoria (i progetti immediatamente finanziabili sono, attualmente, i primi 144).

“Il nostro progetto – racconta il sindaco Filippo Cigala Fulgosi – è la ristrutturazione di uno stallone all’alpeggio Rossombolmo, che si trova a circa 1600 metri di altitudine sopra il comune di Ornavasso”.

La struttura, che in passato ospitava le mucche per la produzione di latte e formaggi, è stata gravemente danneggiata dall’alluvione che nel 2020 aveva colpito la zona. “Nel corso degli anni – spiega il primo cittadino – abbiamo più volte sollecitato la regione Piemonte per avere dei risarcimenti, perché l’alpeggio rientra tra le opere pubbliche danneggiate. Non avendo però mai avuto un riscontro, abbiamo deciso di procedere per altre strade”.

Il comune di Ornavasso, partecipando al bando Piccoli Comuni, ha dunque ottenendo il finanziamento per la riqualificazione dell’edificio.