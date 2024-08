Le auto del futuro nell'idea creativa di Pablo Andres Quartagno

I disegni a penna del car designer e modellatore Alias ossolano Pablo Addres Quartagno sono esposti sino al 29 settembre presso il Centro Studi Piero Gnocchi a Crodo. Quaranta disegni per scoprire quello che è l'inizio della fase creativa, la piu' affascinante e istintiva, che lentamente prende forma e fa sognare le supercar, le auto, le hypercar e le concept car che verranno nel futuro.

Pablo è un giovane car designer che, dopo una lunga esperienza tra Torino Sant'Agata Bolognese e Modena, lavorando per case automobilistiche come la Lamborghini, oggi è tornato a vivere a Viceno. A Crodo ha voluto portare una parte del suo lavoro, che non mancherà di far sognare gli appassionati di design e di auto: "I miei disegni rappresentano le auto che non esistono - spiega Pablo Andres Quartagno - si può notare la ricerca di nuovi linguaggi, quella che è la mia visione dell'auto del futuro. Mi piace immaginare e progettare le auto di lusso, sulle quali è possibile non porsi limiti anche economici".

La mostra, che è aperta dalle 15 alle 19 di venerdì, sabato e domenica e la settimana di Ferragosto tutti i pomeriggi, regalerà a ogni visitatore la possibilità di portare a casa gratuitamente un disegno. Pablo è tornato nella sua Viceno per assistere il papà Candido, lasciando almeno temporaneamente il mondo che gli ha permesso, tra l'altro, di essere tra i designer della Lamborghini Sian, una supersportiva ibrida.

"Devo tutto a mio padre grazie al quale ho potuto studiare e diventare disegnatore e creativo - dice - ed è una gioia per me essere tornato in Ossola e prendermi cura di lui assieme a mia mamma. Ma la mia creatività continua a trovare spazio e il modo per esprimersi, e continuerà a immaginare le auto del futuro, giocando con linee lussuose e innovazioni stilistiche".