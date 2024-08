Stop al caldo record, svolta e crollo temperature nel weekend: le previsioni meteo

(Adnkronos) - Dopo 35 giorni di caldo africano e afa record con l’anticiclone Caronte, arriva la svolta sull'Italia con un drastico cambiamento e il crollo delle temperature sulla Penisola. Già da domani, infatti, arriva la rinfrescata - con un calo anche di 10 gradi - attesa da oltre un mese ma anche, purtroppo, temporali violenti con grandine e vento. Queste le previsioni meteo degli esperti per la giornata di oggi, sabato 17 agosto, e per i giorni a venire.

Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma intanto al 100% la proiezione indicata ad inizio settimana: questo weekend sarà quello della svolta meteorologica. Le temperature crolleranno nelle prossime 12-36 ore di almeno 10 gradi su tutta l’Italia: è in arrivo una perturbazione atlantica con aria fresca dalla Scozia.

La buona, ottima, notizia è che finirà il caldo africano, canicola che ci ha letteralmente 'oppresso' per almeno 35 giorni (in alcune zone del Sud anche per più tempo).

Le temperature massime del pomeriggio saranno ancora roventi a tratti con 39°C a Siracusa, 38°C a Catania e Taranto, 37°C ad Agrigento e Lecce, 36°C anche a Bologna e Ferrara; saranno già in leggero calo a Milano, Firenze e Roma (sui 32-33°C) rispetto ai giorni infuocati con 36°C nella città meneghina e con 40°C nelle 2 super-città d’arte Roma e Firenze.

Ma la vera svolta arriverà domenica 18 agosto quando le temperature saranno autunnali!

Sono previste massime sotto i 25°C al Centro-Nord con un calo medio di 10°C su questo settore: avremo 22°C di massima a Milano (!), 24-25°C tra Bologna e Firenze, Perugia passerà in un solo giorno da 32 a 22!

Al Sud domenica invece avremo ancora picchi di 35-36°C (solo un parziale decremento), ma anche sulle regioni meridionali arriverà la rinfrescata, specie da lunedì.

Chiuso il capitolo ‘buona (ottima) notizia’ sulle temperature, arriviamo alle note dolenti: lo scontro tra la massa d’aria scozzese e il caldo africano preesistente genererà fenomeni violenti o addirittura estremi.

Nelle prossime ore non possiamo escludere già i primi temporali forti, più probabili su Sardegna e Nord-Ovest, con possibile coinvolgimento anche delle regioni tirreniche, specie la Toscana.

Domenica 18 agosto, oltre alla giornata della rinfrescata, sarà dunque anche la giornata del maltempo: i fenomeni estremi inizieranno al mattino sul Nord-Ovest, in estensione a Nord-Est, regioni centrali e, nella seconda parte della giornata, anche alla Campania.

Su queste zone si temono temporali violenti con grandine, venti di downburst (venti orizzontali anche ad oltre 100 km/h durante i temporali), tornado e locali nubifragi con possibili flash floods (alluvioni lampo).

Domenica sarà una giornata da monitorare, ma attenzione: il maltempo continuerà anche lunedì 19 con piogge torrenziali sull’Emilia Romagna, le Marche e gran parte del versante adriatico.

I fenomeni non risparmieranno neanche il resto della Penisola con qualche schiarita in più solo sulle regioni di Nord-Ovest.

In sintesi, prepariamoci alla svolta, magari anche con qualche felpa, ma soprattutto con tanta prudenza, necessaria per affrontare un cambiamento così radicale: sappiamo che quando arrivano i temporali d’estate, dopo una fase di gran caldo africano, ci sono spesso tanti danni, allagamenti e potenziali pericoli.

Sabato 17: Al Nord: dal sole ai temporali, caldo. Al Centro: temporali sparsi, caldo. Al Sud: instabile in Sicilia e sui settori montuosi, caldo estremo.

Domenica 18: Al Nord: temporali e rovesci anche intensi, crollo termico. Al Centro: temporali e rovesci anche intensi, crollo termico. Al Sud: peggiora dal pomeriggio specie sulla Campania, caldo residuo.

Lunedì 19: Al Nord: temporali e rovesci anche intensi, specie su Emilia Romagna. Al Centro: temporali forti, specie su adriatiche. Al Sud: temporali anche intensi e crollo termico.

Tendenza: residui rovesci su Medio Adriatico, Basso Lazio e regioni meridionali, poi da mercoledì torna il sole ovunque; temperature in graduale nuovo aumento fino a domenica.