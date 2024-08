Maltempo e pioggia sull'Italia, poi il caldo nel weekend: le previsioni meteo

(Adnkronos) - Ancora Italia preda del maltempo, in balia del ciclone che ha portato a un crollo delle temperature nelle scorse ore. Ma tornerà presto l’alta pressione, con caldo e temperature fino a 35-37°C nel weekend. Queste le previsioni meteo degli esperti per la giornta di oggi, martedì 20 agosto, e per i prossimi giorni.

Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma intanto il pericolo associato al ciclone in transito sul nostro Paese, con temporali e piogge a tratti persistenti specie sul versante adriatico ed al Sud. I fenomeni saranno intensificati dalla temperatura del mare, con l’acqua localmente ancora sui 28-29°C.

Tutto questo surplus di calore marino, memoria della ‘dittatura’ dell’anticiclone africano Caronte, durata ben 35 giorni, fornisce energia ai temporali che si sviluppano più intensi proprio in mare aperto e lungo le coste.

Nelle prossime ore avremo dunque violenti rovesci dalla Romagna fino al Molise, ma anche tra Sicilia, Calabria e bassa Campania si svilupperà un’altra zona di forte maltempo: dobbiamo immaginare la circolazione delle correnti perturbate intorno ad un occhio del ciclone posto sul Tirreno centrale.

Avremo un ‘duplice attacco’, da est nord-est verso le regioni centro settentrionali adriatiche e da ovest sud-ovest verso il Meridione. Si tratterà della classica trottola ciclonica che, al momento, si trova proprio sopra la nostra testa.

Questa trottola si sposterà poi mercoledì 21 agosto verso la Grecia e la Turchia, favorendo un generale miglioramento sul nostro Paese, salvo ultimi temporali al Sud e sul versante adriatico specie a ridosso dei rilievi.

Da giovedì tornerà prepotente l’alta pressione e il Ciclone guasta-estate sarà solo un ricordo: avremo di nuovo sole e temperature sui 30°C ovunque, con picchi over 35. Nel fine settimana, infatti, le città più calde saranno Taranto e Benevento con 37°C seguite da Caserta, Ferrara, Foggia e Terni con 36°C.

Il termometro salirà, ma non fino ai valori record delle ultime settimane; anzi, già da domenica sera si prevede una nuova perturbazione atlantica a riportare temperature nella media e qualche rovescio sparso.

L’Estate africana è finita per fortuna: non ci mancheranno i 40-42°C all’ombra che ci hanno fatto soffrire in modo incredibile in questa rovente stagione del 2024.

Martedì 20: Al Nord: tempo via via più stabile salvo al Nord-Est. Al Centro: temporali specie sul versante adriatico, soleggiato altrove. Al Sud: instabile con temporali sparsi.

Mercoledì 21: Al Nord: sereno o poco nuvoloso ovunque. Al Centro: cielo poco nuvoloso. Al Sud: ultimi addensamenti poi migliora.

Giovedì 22: Al Nord: soleggiato, caldo, alcuni piovaschi sulle Alpi. Al Centro: soleggiato e caldo. Al Sud: soleggiato e caldo, più nubi in Sicilia e sui rilievi.

Tendenza: bel tempo fino a domenica poi perturbazione atlantica in arrivo.