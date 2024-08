Rifiuti abbandonati in via Rigoletto

Maleducati d'agosto a Villadossola. I soliti ignoti hanno abbandonato dei rifiuti in un campo limitrofo a via Rigoletto, nella zona sud della città. Un'azione che etichetta queste persone che anziché servirsi dell'ecocentro del Villaggio preferiscono dimostarsi maleducati lasciando rifiuti ovunque. L'azione incivile di via Rigoletto potrebbe però essere stata ripresa dalle telecamere delle villette che sorgono in zona.