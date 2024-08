Caldo e afa nel weekend, ancora estate piena: previsioni meteo

(Adnkronos) -

Il caldo afoso non lascia l'Italia. Anzi, da oggi raddoppia e regala un weekend rovente per il passaggio da agosto a settembre, con temperature in aumento - da Milano a Roma, fino a Napoli e Palermo - complice l'anticiclone africano Caronte. Mentre le città da bollino rosso aumentano, con un'ondata di calore sempre più ampia, le previsioni descrivono un quadro meteo da estate pienissima.

Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iLMeteo.it, conferma il rinforzo del promontorio di alta pressione subtropicale nei prossimi giorni, con un'espansione verso nord-est, fino a lambire Polonia e Russia.

La nuova espansione di Caronte porterà in Italia un ulteriore aumento delle temperature minime e massime: si avranno ancora notti tropicali (minime sopra i 20 gradi) e massime fino a 38-39 gradi, come se l'estate non fosse agli sgoccioli. L'inizio di settembre regalerà un caldo molto afoso e picchi di 34-35 gradi anche in Pianura Padana, seppur alternati a qualche rovescio.

Capitolo temporali: i rovesci saranno ancora possibili a causa dell’elevato caldo e dell'altissima umidità dell’aria; un altro ingrediente favorevole allo sviluppo dei temporali sarà la temperatura del mare, quasi 30 gradi. Tutto il calore intrappolato nel Mediterraneo fungerà, infatti, da carburante per questi fenomeni convettivi (tuoni e fulmini) anche in zone distanti dalle coste.

Nelle prossime ore dunque ancora dei temporali forti, specie sulla dorsale appenninica centro-meridionale e tra Calabria e Sicilia. Al Nord il tempo sarà soleggiato e caldo con 35 gradi specie in Emilia Romagna, Friuli e Veneto; al Centro-Sud si toccheranno anche i 37 gradi, specie in Sardegna e tra Toscana e Lazio.

Il weekend sarà più soleggiato, anche se fino a venerdì avremo degli strascichi instabili tra Calabria e Sicilia. Tra l'ultimo giorno di agosto e il primo giorno di settembre un altro weekend di piena estate con tanto sole ovunque e un caldo anomalo che pnon sorprende più. L'eventuale crollo di Caronte non è previsto neanche nei prossimi 7-8 giorni.

Giovedì 29. Al Nord: sole e caldo in aumento. Al Centro: qualche rovescio tra Lazio, Abruzzo e Molise. Al Sud: temporali su Appennini e zone vicine.

Venerdì 30. Al Nord: sole e molto caldo. Al Centro: soleggiato e molto caldo. Al Sud: qualche pioggia in Calabria, più sole altrove.

Sabato 31. Al Nord: sole e molto caldo. Al Centro: soleggiato e molto caldo. Al Sud: soleggiato e molto caldo.

Tendenza: sempre più sole e sempre più caldo con Caronte.