La Sbrintz Route arriva a Domodossola

Come ogni anno la carovana composta dai someggiatori negli abiti storici del Lago dei Quattro Cantoni con i loro muli, cavalli e asini, giunge in Val d'Ossola per la parte finale del viaggio che, in sette giorni, da Stansstad arriva a Domodossola.

È come sempre una festa, e i someggiatori vengono accolti dalle comunità locali. La Sbrinz Route è giunta in Italia, a Riale, il 29 agosto alle ore 17.00 circa. Dopo aver trascorso la notte sotto le stelle, i someggiatori con i loro animali sono scesi a Riale la mattina del 30 agosto alle 9.30.

I someggiatori sono stati accolti e festeggiati con specialità locali, culturali e gastronomiche, oltre che con tanta musica e allegria. La carovana riprende poi il viaggio e attraversa tutta la valle, da Premia sino a Crodo e a Crevoladossola per giungere a Domodossola, dove è attesa sabato 31 agosto e dove sarà accolta calorosamente con una grande festa.