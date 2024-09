Sabato l'inaugurazione della nuova scuola elementare di Preglia

Il momento del taglio del nastro della nuova scuola primaria di Preglia è finalmente giunto: sabato 7 settembre alle 11.00 si terrà la cerimonia di inaugurazione del nuovo stabile costato 3 milioni di euro a carico dell'amministrazione comunale, che ha recuperato un edificio che era difficilmente gestibile. La nuova scuola, collegata direttamente con l'altro edificio che ospita le scuole medie, consentirà di fare economia di scala per quanto riguarda le mense, i trasporti e il riscaldamento e non sarà necessario creare nuovi spazi per gli uffici, la segreteria, la mensa e la palestra, che saranno unici e accessibili da entrambe le scuole.

“È stata una scommessa impegnativa - commenta soddisfatto il sindaco di Crevoladossola Giorgio Ferroni - che ha visto un processo amministrativo lungo e complicato. Un piccolo comune come Crevoladossola, di 4.600 abitanti, ha gestito un progetto non facile basato sul recupero di un'opera abbandonata a metà, quella del palazzetto dello sport. Non era né semplice né scontato pertanto devo ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla sua realizzazione, dalla giunta ai consiglieri comunali, al segretario comunale, ai dipendenti e responsabili di servizio. Ciascuno ha dato il proprio contributo a questo risultato raggiunto nell'interesse della comunità grazie all'impegno straordinario di tutti”.

Il plesso conta un totale di dieci nuove aule al piano terra, mentre al secondo piano si trovano i laboratori e la biblioteca. Tra gli spazi più importanti la palestra e le due terrazze che sovrastano la scuola: spazi che, oltre ad essere a disposizione dei bambini della scuola, saranno utilizzati anche per eventi e manifestazioni extrascolastiche, oltre che per le società sportive.

La cerimonia di sabato 7 prenderà dunque il via alle ore 11.00: presenti le bande musicali, dopo i saluti istituzionali del sindaco Giorgio Ferroni e delle autorità presenti, sarà impartita la benedizione e si procederà con il taglio del nastro cui seguirà la visita della scuola. Saranno ringraziate anche alcune persone che hanno effettuato donazioni alla scuola (un Dae e un pianoforte) e i bambini della scuola primaria regaleranno alcuni piccoli interventi musicali.