"Parole di storia" prosegue con una conferenza sulle donne e la montagna

Sabato 7 settembre un nuovo appuntamento con “Parole di storia”, il ciclo di conferenze organizzato da Acoi (associazione culturale Ossola inferiore) per celebrare i suoi 30 anni e raccontare la storia del nostro territorio.

Alle 18.00 al castello di Vogogna si tiene l’incontro “Le donne e i mestieri della montagna”, tenuto dalla professoressa Elena Giannarelli. Quest’ultima accompagna il pubblico in una rivisitazione della fatica delle donne in montagna, dal tempo passato di un’economia silvo-pastorale alle nuove sfide del nostro tempo. Storie di presenze assidue, spesso anonime, tra professione e ruolo non riconosciuto ma indispensabile a sostegno della società e dell’economia. A seguire, brindisi con Acoi.