Il cibo, come il turismo: Bongioanni propone il "Piemonte Food Promotion"

L’assessore Regionale al Commercio, Agricoltura e cibo Paolo Bongioanni è stato intervistato ieri sera dal critico gastronomico Paolo Massobrio alla 75esima edizione della Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola in programma fino a questa sera. L’Assessore ha annunciato la volontà di portare in consiglio la creazione di “Piemonte Food Promotion, un ente che sia funzionale a tutto il sistema dei prodotti agroalimentari del territorio e che li promuova in modo adeguato”.

La Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola racconta la storia di un prodotto agricolo “che nasce dalla terra ma che oggi, grazie a questo evento realizzato ad hoc per celebrare un patrimonio gastronomico e la sua produzione, ha importanti ricadute economiche sul territorio” spiega l’Assessore.

“Le ricchezze del Piemonte con prodotti agricoli straordinari legati al territorio e che lo identificano devono arrivare non solo sulle tavole di tutti e al commercio di vicinato ma anche al mercato internazionale ed è per questo che hanno bisogno di una promozione declinata e dedicata. – prosegue l’Assessore Bongioanni - È necessario avere chi li promuove in modo adeguato ed è inderogabile far nascere un ente promotore del cibo piemontese che potrebbe chiamarsi <Piemonte food promotion> che lavori sul cibo così come già si fa per il turismo grazie a Visit Piemonte. Se la giunta regionale mi seguirà credo che per la prossima primavera riusciremo a creare un ente che sia funzionale al tutto sistema dei prodotti del Piemonte”.

La 75esima edizione della Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola è un evento imperdibile che valorizza una delle eccellenze agroalimentari del territorio, il tutto accompagnato da intrattenimenti per tutte le età, un connubio perfetto tra tradizione e innovazione.