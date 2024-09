L’influencer virtuale Francesca Giubelli protagonista del primo giorno di Domosofia

A rappresentare Giubelli, in una Cappella Mellerio folta di pubblico, erano presenti due dei tre artefici di questo personaggio non reale, Valeria Fossatelli, che ha guidato la creazione dell'influencer con un forte orientamento ideologico, e Emiliano Belmonte, giornalista ed esperto di comunicazione online, che ha costruito la narrativa di Giubelli come un'icona di stile e un'esperta di cucina e viaggi. Durante l'incontro hanno spiegato: “Abbiamo voluto creare una ragazza che parli del Made in Italy, delle ricette italiane, delle sue origini con un linguaggio semplice e chiaro, che arrivi a più persone possibili. In poco tempo Francesca è diventata il centro di dibattito pubblico su molte delle tematiche attuali infatti, il personaggio, tiene una posizione spesso considerata 'spinta' su temi, e attrae sia chi appoggia le sue idee, ma anche anche chi incita all'odio, i così chiamati hater. - concludono sorridendo - l’abbiamo istruita a rispondere sempre in modo civile ed educato. I social oggi sono un'arma ed i giovani devono imparare ad usare le tecnologie in modo intelligente".