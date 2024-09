Un accordo tra il parco Val Grande e Gal Terre del Sesia per la gestione del geopark

Il parco nazionale della Val Grande rappresenta, con il suo Sesia Val Grande Unesco Global Geopark, un’importante opportunità di crescita per le comunità locali grazie al geoturismo e di promozione della consapevolezza riguardo alle sfide ambientali, come il cambiamento climatico e l’uso sostenibile delle risorse.

Il Geopark del parco nazionale Val Grande e delle aree limitrofe, che comprendono i territori della Valsesia, Valsessera, Prealpi Biellesi, Val Strona e alte colline novaresi, è riconosciuto all’interno della lista Unesco dei geoparchi mondiali ed ha ottenuto la rivalidazione fino a tutto il 2027.

Il consiglio di amministrazione del parco ha deciso in maniera unanime di affidare la gestione e l’attuazione delle politiche di sviluppo del geoparco al Gal Terre del Sesia, i cui obiettivi sono elencati in una convenzione sottoscritta dal presidente dell’ente parco, Luigi Spadone, e dal presidente del Gal Terre del Sesia, Franco Gilardi.

La gestione del Gal della parte operativa permetterà di garantire l’attuazione delle politiche di sviluppo del Geopark oltre che di valorizzazione dei geositi. In particolare, il programma triennale stipulato in accordo con il parco nazionale della Val Grande si pone diversi obiettivi. Garantire il mantenimento dei requisiti necessari a mantenere il “Label Unesco”; favorire il raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla LR 23 del 6 ottobre 2023 ed in particolare la promozione della conservazione, il miglioramento della conoscenza e della gestione, la valorizzazione scientifica, didattica, culturale e turistica dei siti geologici; sviluppare un modello gestionale capace di migliorare l’attrattività turistica del Svuggp, sia attraverso il coordinamento degli investimenti materiali che delle iniziative culturali, turistiche, didattiche e scientifiche; favorire una maggiore penetrazione nella popolazione locale della consapevolezza di abitare in un territorio ricco di geo diversità e implementare contestualmente la considerazione del geoparco nei cittadini e negli amministratori locali; riorganizzare con obiettivi a medio e a lungo termine i rapporti e le collaborazioni tra gli enti competenti all’interno del Sesia Val Grande Unesco Global Geopark e sviluppare il coinvolgimento delle imprese operanti nel territorio Unesco quali futuri ambassador del territorio; favorire il reperimento di risorse economiche per lo sviluppo del Sesia Val Grande Unesco Global Geopark mediante la partecipazione a bandi locali, regionali, nazionali e transfrontalieri oltre che l’ottimizzazione dell’utilizzo dei fondi eventualmente reperiti secondo progettazioni unitarie e preventivamente condivise dal territorio.

L’operato del Gal sarà sostenuto dal parco grazie agli stanziamenti regionali disposti ai sensi della LR 23/2023, per un importo complessivo massimo di 90mila euro, necessari per garantire un’operatività triennale.

Tra gli obiettivi la creazione di un “Ufficio Geoparco”, che sarà responsabile delle attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi indicati. Il presidente del parco Luigi Spadone spiega le ragioni di questa scelta: “Unesco ci chiedeva di strutturare un ufficio dedicato e con questa convenzione abbiamo dato corso alla richiesta, consentendo oggi al geoparco di divenire operativo anche grazie alle importanti risorse che la regione ci ha messo a disposizione. Un risultato raggiunto anche grazie alla piena sinergia tra parco Val Grande, aree protette del Sesia e associazione Sesia Val Grande Geoparco”.

La convenzione tra il parco nazionale della Val Grande e il Gal Terre del Sesia, che potrà essere rinnovata al termine del primo mandato triennale, rappresenta infatti l’incontro tra la le funzioni del parco di valorizzazione, protezione, gestione del patrimonio geologico del territorio con le annesse attività di informazione, ricerca e didattica e il ruolo del Gal di promotore dello sviluppo socioeconomico delle aree rurali anche attraverso la valorizzazione delle risorse naturali e paesaggistiche del territorio.

Il Sesia Val Grande Unesco Global Geopark, con l’altra “Label Unesco” rappresentata dalla riserva della biosfera "Ticino Val Grande Verbano", in cui il parco nazionale della Val Grande rientra rappresentano l’eccellenza e l’unicità riconosciute a livello mondiale di questi territori.