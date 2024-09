I funghi della Val d'Ossola: un'iniziativa divulgativa con il guardiaparco Dario Gisotti

Venerdì 20 e sabato 21 settembre il centro visite di Crodo ospita una lezione, tenuta dal guardiaparco e micologo Dario Gisotti, sulla biologia e l'ecologia dei funghi, per chiarire il ruolo, spesso sottovalutato, che questi organismi svolgono nell'ecosistema.

Il venerdì, a partire dalle 20.30, l’esperto presenta le più comuni specie fungine della Val d'Ossola, con attenzione alle specie di interesse alimentare e le specie tossiche più comuni e più pericolose, oltre alle principali norme che regolano l'attività di raccolta di funghi spontanei, i divieti e le buone pratiche di comportamento durante la raccolta.

Il mattino seguente, appuntamento alle 9.00 al parcheggio di San Bernardo, in Val Bognanco, per una breve escursione nei boschi misti di conifera della zona tra San Bernardo e l'Alpe Arza, con osservazione dei funghi in habitat, e discussione sui caratteri utili all'identificazione e sull'ecologia dei funghi.

L’iniziativa è totalmente gratuita. L’escursione è adatta a tutti ed è aperta anche a famiglie con bambini.