La Val Vigezzo raccontata nel libro di Enrico Rizzi

Un volume per raccontare la Val Vigezzo, i suoi personaggi, le sue storie. È uscito in questi giorni, e sarà presentato ufficialmente sabato 28 settembre alle 17.00 al Teatro Cinema Comunale di Santa Maria Maggiore, il volume di Enrico Rizzi "Vigezzo. Notizie storiche" edito da Grossi Editore e supportato dalla cooperativa Pediacoop h24. Alla presentazione Rizzi dialogherà con Francesco Maria Ferrari, in un incontro aperto al pubblico in cui non mancheranno aneddoti, racconti e curiosità di questa meravigliosa valle.

Sempre più a supporto della cultura locale, per la prima volta Pediacoop h24 supporta l'editoria locale: “Una cooperativa di medici nata in val d'Ossola per la tutela delle Terre Alte è divenuta progetto per tutto il territorio nazionale - spiega Fabrizio Comaita, presidente di Pediacoop h24 - Questo libro vuole essere un omaggio alla tenacia che, a sostegno di una causa giusta, rende possibili i disegni apparentemente irrealizzabili. Pediacoop nasce casualmente a Domodossola nel 2002, con altra denominazione, come risposta alle indicazioni di una volontà politica che andava a soffocare i diritti delle aree montane. L'azione è stata efficace, apprezzata ed anticipatrice di quello che sarebbe accaduto negli anni successivi in tutto il territorio nazionale. Leggendo la storia della Val Vigezzo del nostro amico Enrico Rizzi, là dove racconta di azioni e lotte in difesa della dignità di una valle e della sua gente, ci ritroviamo. E siamo certi che le scelte future dell’economia e della politica debbano essere sempre più attente al valore della montagna e di chi, in maniera sempre più convinta, sceglie di viverla”.