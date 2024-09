Tornano i "Parchi in città" per scoprire i tesori delle aree protette dell'Ossola

Anche quest'anno ritorna l'incontro annuale dei parchi "Parchi in città", promosso dall’ente di gestione delle aree protette dell’Ossola. La giornata è in programma per domenica 22 settembre, dalle 10.00 alle 14.00, in piazza Mercato a Domodossola. saranno presenti diversi stand a disposizione dei cittadini per informazioni, proposte di escursioni e per conoscere i territori delle aree protette dell’alto Piemonte e del canton Vallese.