G7 dell’Agricoltura a Ortigia, domani il ministro Lollobrigida visita lo stand Piemonte all’Expo con Cirio e Bongioanni

La Regione Piemonte partecipa con un ampio spazio espositivo e un programma di presentazione delle sue eccellenze agroalimentari a DiviNazione Expo 24, che si tiene a Ortigia-Siracusa da sabato 21 a domenica 29 settembre 2024 in occasione del vertice dei Ministri dell’Agricoltura del G7.

Martedì 24 settembre alle 19.00 il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida visita lo stand del Piemonte accolto dal presidente della Regione Alberto Cirio e dall’assessore al Commercio, Agricoltura, Caccia e Pesca, Parchi Paolo Bongioanni.

L’appuntamento internazionale è anche l’occasione per incontri e confronti sullo stato e il futuro delle politiche agricole: l’assessore Paolo Bongioanni partecipa sempre martedì 24 alle 9.30 al Teatro Comunale di Siracusa al Confronto sul futuro dell’agricoltura e della pesca con le istituzioni italiane ed europee insieme al ministro Lollobrigida e alle 15.30 alla riunione Agricoltura, Pesca e Territorio della commissione Politiche Agricole della Conferenza delle regioni.

«La presenza del Piemonte all’Expo assieme a ministri, esperti e opinion leader di tutto il mondo – spiegano il presidente Cirio e l’assessore Bongioanni - rappresenta una vetrina straordinaria per far conoscere le produzioni d’eccellenza del cibo piemontese. Ma è anche un momento di confronto per affrontare insieme le sfide e gli indirizzi da imprimere alle politiche agricole, in un mondo in cui locale e globale, cambiamento climatico, livelli decisionali, competitività e sostenibilità sono sempre più interconnessi e richiedono sempre più consapevolezza. All’Expo presentiamo il Piemonte agricolo del 2024, con aziende più grandi, più giovani, più al femminile, più bio. E illustriamo al Ministro le nostre politiche regionali di sostegno, vicine agli agricoltori e attente alle sfide dei cambiamenti».

L’esposizione, intitolata DiviNazione Expo 24, è organizzata dal ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste nel contesto dell’evento istituzionale di livello internazionale che riunisce i ministri dell’Agricoltura dei Paesi del G7: Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito, Stati Uniti. L’Italia che produce metterà in vetrina le sue eccellenze: dall’enogastronomia, alla pesca, dall’acquacoltura al settore vivaistico / forestale nazionale fino alla tecnologia, all’innovazione e alla ricerca applicate all’agricoltura.

Le manifestazioni collaterali sono organizzate nell’isola di Ortigia e propongono dal 21 al 29 settembre stand espositivi, convegni, degustazioni, momenti di intrattenimento in tutto il centro storico, spettacoli musicali e sportivi, nonché eventi convegnistici. È prevista la partecipazione delle Regioni italiane, di istituzioni pubbliche, di organizzazioni professionali e associazioni di categoria delle filiere di settore, dei più grandi Consorzi di tutela, ma anche delle grandi aziende nazionali, delle partecipate di Stato e delle Forze dell’Ordine. L’evento rappresenta un’occasione di primaria e assoluta rilevanza per l’Italia per valorizzare le eccellenze agroalimentari, scientifiche, culturali, artistiche, architettoniche e paesaggistiche e quelle delle filiere economico-produttive.

La Regione Piemonte partecipa all’Expo di Ortigia attraverso la Direzione Agricoltura e cibo, in collaborazione con Visit Piemonte, attraverso un proprio spazio promozionale e turistico all’interno del padiglione dedicato alle Regioni del Nord Italia (Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Provincia Autonoma di Trento, Alto Adige, Friuli Venezia Giulia) collocato in Piazza d’Armi a Ortigia.

Vengono proposte al pubblico 9 degustazioni gratuite di prodotti agroalimentari di qualità certificata (Dop, Igp, Doc, Docg) rappresentativi del territorio piemontese all’interno dell’apposita sala degustazioni capace di ospitare 30 persone.