Tagli tra i dipendenti della DB Cargo, interrogazione di Borghi

Interrogazione presentata dal senatore Enrico Borghi sulla delicata situazione che riguarda DB Cargo Italia, una delle principali aziende ferroviarie operanti nel trasporto merci. Al centro della questione vi è l’impianto RFI di Domo II, dove DB Cargo svolge attività di manovra ferroviaria. In base alle informazioni disponibili, come citato dallo stesso senatore Borghi, l'azienda "opera con propri mezzi e personale in virtù di accordi di collaborazione con RFI."

Il 16 giugno scorso, durante un incontro con le organizzazioni sindacali, DB Cargo Italia ha annunciato la cessazione delle operazioni presso l’impianto di Domo II e la conseguente riduzione di 27 lavoratori. Questo taglio sarebbe motivato dalla crisi globale che ha comportato una significativa diminuzione dei volumi di traffico ferroviario, con una conseguente riduzione della necessità di servizi di manovra. Durante il confronto, l’azienda ha inoltre sottolineato "difficoltà pregresse" e un generale declino della sua situazione economica.

Borghi evidenzia come la situazione non riguardi solo il sito di Domo II, ma coinvolga anche la casa madre in Germania, la quale detiene la maggioranza del capitale di DB Cargo Italia. "Secondo il Presidente della Corte dei Conti federale tedesca", sottolinea il senatore, "DB Cargo è in uno stato di crisi cronica, con perdite finanziarie conclamate."

Il capogruppo di Italia Viva al Senato esprime grande preoccupazione per le ricadute industriali e occupazionali che questa decisione potrebbe avere per il Piemonte. "La chiusura a Domo II impoverisce il tessuto industriale della regione, già in difficoltà," afferma Borghi, sottolineando come la zona fosse invece cruciale per lo sviluppo di corridoi intermodali europei. In tal senso, altre imprese ferroviarie avevano stimato un potenziamento dei traffici fino a 50 treni al giorno e investimenti per 30 milioni di euro per il rilancio del sito.

Con questa interrogazione, Borghi chiede al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti se sia informato della vicenda e, soprattutto, quali siano le effettive ragioni che hanno portato alla chiusura dell'impianto. Infine, si domanda se esista un piano per scongiurare situazioni analoghe in altri impianti gestiti da DB Cargo e se siano state prese in considerazione "iniziative di ricollocazione del personale."