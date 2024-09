Cgil di Novara e Vco: assemblee generali per fare il punto sulle prossime mobilitazioni

Le assemblee generali della Cgil di Novara e del VCO si sono riunite oggi – 24 settembre – al Phenomenon di Fontaneto per fare il punto dopo un anno di mobilitazione e per lanciare le prossime iniziative in vista di un autunno che si preannuncia caldo.

Numerosi gli interventi che hanno visto protagonisti lavoratrici e lavoratori, pensionate e pensionati, andando a toccare diversi temi a partire dalle campagne referendarie (autonomia differenziata e per il lavoro) per poi proseguire con sanità, salari, precariato, fisco, previdenza, giovani, gap di genere, migrazioni, pace, stato sociale e mercato del lavoro.

L’approfondimento sull’autonomia differenziata è stato tenuto da Alessandra Algostino, Professoressa ordinaria di diritto costituzionale presso l’Università degli studi di Torino, l’iniziativa è stata aperta da Attilio Fasulo (segretario generale Cgil Novara e VCO) e conclusa da Giorgio Airaudo (segretario generale Cgil Piemonte), 500 le persone coinvolte.