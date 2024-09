Coldiretti Novara-Vco, Blue Tongue: bene arrivo dei vaccini

Con il via libera del ministero della Sanità, in arrivo 40 mila dosi di vaccini per combattere il fenomeno della Blue Tongue sempre più diffusa soprattutto negli allevamenti ovicaprini, ma anche in quelli bovini piemontesi. E’ quanto emerge da Coldiretti Piemonte che aveva chiesto uno specifico intervento economico alla Sanità regionale per far fronte alla situazione.

“Anche a seguito delle nostre richieste sia all’assessore all’Agricoltura, Paolo Bongioanni, sia a quello alla Sanità, Federico Riboldi, è importante lo sblocco dei vaccini per la popolazione ovicaprina e bovina piemontese - spiega Bruno Mecca Cici, vice presidente di Coldiretti Piemonte con delega territoriale alla zootecnia - proprio ora che stanno per scendere dagli alpeggi le greggi e le mandrie ed è necessario fermare la diffusione di tale problematica. Parliamo di oltre 150 mila ovicaprini e più di 3600 aziende coinvolte”.

“Ringraziamo la Regione che si impegnata nel reperire le risorse economiche necessarie per garantire la continuità operativa delle nostre imprese – aggiungono il Presidente di Coldiretti Novara-Vco Fabio Tofi e il Direttore Luciano Salvadori - Resta importante attivare controlli serrati sulle importazioni di animali vivi dall’estero, poiché la lingua blu è arrivata nelle regioni settentrionali probabilmente dal Nord Europa, dove la malattia sta dilagando”.