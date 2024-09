Territori connessi 3.0: lo sportello di facilitazione digitale del Cst

Il Centro Servizi per il Territorio ha attivato lo sportello di facilitazione digitale nell’ambito del progetto "Territori connessi 3.0" sostenuto da Fondazione Crt.

Lo sportello, che si avvale di un animatore digitale, ha l'obiettivo di promuovere la crescita, l’autonomia e l’integrazione dei cittadini attraverso la conoscenza della rete e l'utilizzo consapevole dei suoi contenuti favorendo la concreta diffusione della cultura digitale con particolare attenzione al coinvolgimento delle persone più fragili che, per età, come ad esempio le persone anziane, o per opportunità, sono escluse dalla transizione digitale.Lo sportello intende supportare i cittadini nell’acquisizione di conoscenze e competenze digitali per la navigazione in rete, effettuare videochiamate, aprire una casella di posta, spid e firma digitale.

Il progetto "Territori connessi 3.0" vuole così implementare le attività della rete di facilitazione già attiva sulla città di Novara ampliando i luoghi, i servizi e il target di riferimento in risposta ai bisogni emersi nella prima fase progettuale su Novara e grazie all'acquisizione di informazioni da parte della rete territoriale sui nuovi comuni di approdo in connessione con Novara: Borgomanero, Verbania, Omegna e Domodossola.

Il servizio è gratuito e si può usufruire previo appuntamento chiamando nella fascia oraria 9.00-13.00 il numero 348-9315865 per le sedi di Borgomanero, Verbania e Omegna e il numero 0324-482657 per la sede di Domodossola.