Ecco cosa ci dicono le stelle per i prossimi giorni: l’Oroscopo di Corinne

ARIETE: Settimana pungente e movimentata per gli appartenenti al II decano i quali, assorbendo l’influsso di un Marte avverso, si troveranno alle prese con chi poco dà ma ha un fracco di pretese… Dinanzi ad una provocazione o ad una richiesta temporeggiate: la precipitazione risulterebbe una pessima consigliera. Salvaguardatevi da sbalzi di temperatura e virus influenzali. Beghe col partner o corrucci per un’amica o conoscente. Week end pieno di controsensi.

TORO: La forma non è perfetta e a tal malessere interiore contribuiscono un fracco di contesti atti a impensierire, ma cercate di essere ottimisti partendo dal presupposto che il male non vien mai solo per nuocere e che da una buffa esperienza ne trarrete saggezza! Fattibili pure delle richieste accolte, una sorpresina carina, un guizzo di giocondità, un acciacco da curare e un accadimento fuori del normale, così come scamperete un guaio o sistemerete una contorta faccenda.

GEMELLI: Non agitatevi e non fissatevi su questioni risolvibili con la lungimiranza e la pazienza… La settimana appare essere piuttosto variabile, annesse delle comunicazioni contrastanti, dei pensieri vaganti, degli sbalzi umorali e una gran voglia di esser lasciati in pace da chiunque seguiti a picchiare sul medesimo tasto. In uno scatto di nervi offenderete un interlocutore oppure direte cose non pensate. Se felicemente accoppiati inventate magici momenti con chi amate.

CANCRO: Passato e presente si confonderanno, la stanchezza predominerà, la tristezza si insinuerà tra le ragnatele del subconscio e l’ombra del dubbio appannerà i pensieri commutandovi in cancretti mogi ed ansiosi… Ma, approfittando del buon Marte, scrollatevi di dosso il torpore, soprassedete sulle altrui stoltezze, concedetevi una sana follia e risorgerete. Inoltre il fatto di risolvere un problemino e vedere una bella persona vi rinvigorirà. Venerdì sconclusionato e week end movimentato.

LEONE: Giorni intensi vi attendono al varco al punto di giungere a sera stanchi e stressati ma, volenti o nolenti, non potete mollare il tiro considerate le responsabilità e le incombenze a cui sopperire così come un paio di contrattempi innervosiranno oppure dovrete prendere una decisione spettante voi o familiari. Attenti comunque a non strafare e tenete sotto stretta vigilanza sia valute che salute. Sabato birichino. Crisi o malintesi tra fidanzati o mal maritati.

VERGINE: Agguantate Saturno e mettetelo in castigo: è forse l’unico modo per fargli capire che siete stufi di tirare carri e buoi e di trovare sulla via dei costanti intoppi. Ci sarà inoltre chi avrà il potere di esacerbarvi mettendo a dura prova la vostra pazienza e, considerato il rischio di incappare in contravvenzioni, rispettate il codice stradale. Le stramberie invece avvolgeranno il lato sentimentale. Esami e cure adeguate vi risaneranno in caso di malesseri. Domenica spassosa.

BILANCIA: Con la magica Luna, che il 2 ottobre si fa piena nella vostra costellazione, debellate i brutti pensieri, coltivate la pianticella dell’amore, dell’amicizia, e se le cose non fungono un granché, sappiate che presto riuscirete a sistemare ciò che faceva penare. Occhio solo a non costruire nocivi castelli in aria e poi, in occasione del vostro compleanno, organizzate un combino carino a meno che le sorprese non provengano da altri! Week end interessante.

SCORPIONE: Riscattatevi da quest’epoca così insensibile dove il menefreghismo, la violenza, la malvagità trafiggono l’anima, indossando il sorriso più bello, tendendo la mano a chi non sa rialzarsi, guardando oltre la cortina dell’ignoto, perdonando un’offesa ed evitando di prendervela per ciò di cui non ne vale la pena. La settimana nel complesso appare briosa a parte un dubbio che attanaglia, una persona che delude e una preoccupazione. Invito o cena sfiziosa.

SAGITTARIO: La volontà è l’arma più potente di cui disponga un individuo in quanto, se abbinata alla determinazione, ha il potere di volgere parecchi eventi a vostro vantaggio: non dimenticatelo quantunque lo scoraggiamento colpisse a tradimento… Ci sono diverse matasse da sbrogliare ma anche se ora sembra tutto coì nebuloso alla fine ne trarrete delle soddisfazioni tirando respiri di sollievo. Se la salute non è al top prendete adeguati rimedi. Contatti con enti bancari o sanitari.

CAPRICORNO: All'infuori di un’incavolatura, transitori spleen, un tipetto falsetto da smascherare, una tempestata di notiziole e un fatterello pazzerello, vi arrabatterete egregiamente nel vortice della quotidianità, riuscendo persino a ritagliare frammenti di spazio per il trastullo, l’intimità, una visita di piacere o una serata speciale … Cercate inoltre di rinforzare le difese immunitarie e provate a giocare qualcosina visto che le stelle potrebbero procacciare una vincita.

ACQUARIO: Confidate in un periodo discretamente clemente malgrado vi capiti di scattare per inezie, trattare con esseri testoni, ricevere comunicati strampalati, posticipare un appuntamento, sopperire a dei versamenti o preoccuparvi eccessivamente per un qualcosa che invece si risolverà. Una visita, tavolata, bicchierata, ritrovo o quattro ciance in compagnia, vi ritempreranno. Amoretti nascenti per single ed adolescenti. Tendenza al mal di schiena e alle infreddature! Domenica buffa.

PESCI: In questo mondo adulterato mantenete intatta la vostra identità, difendete ciò in cui credete e lottate per ottenere quello che più desiderate! Lungi quindi da voi tipi abietti e falsetti a favore di rapporti limpidi come l’acqua sgorgante da sorgenti incontaminate! Preparatevi altresì a due sorpresine: una bruttina, l’altra infervorante e siate pronti ad accogliere un autunno assai elettrizzante… Inviti dai risvolti strani, responso tranquillizzante, propensione alle infiammazioni.

E che le stelle ottobrine portino ad ognuno tante belle sorpresine!