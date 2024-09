Sinner oggi contro Lehecka, quarti di finale Atp Pechono: orario e diretta tv

(Adnkronos) -

Jannik Sinner oggi contro Jiri Lehecka nei quarti di finale del torneo Atp di Pechino 2024. Il numero 1 del mondo, detentore del titolo, affronta il ceco numero 37 del ranking nella sfida - in diretta tv e streaming - che assegna un posto in semifinale. Sinner cerca di scrollarsi di dosso le scorie del caso doping, con la richiesta di squalifica avanzata dalla Wada per il caso Clostebol, e prova a concentrarsi sul finale di stagione.

Sinner e Lehecka saranno protagonisti del quarto e ultimo match sul campo Lotus, dove il programma si apre con l'incontro femminile tra la bielorussa Aryna Sabalenka e la statunitense Ashlyn Krueger. A seguire tocca all'azzurra Jasmine Paolini contro la polacca Magda Linette. Quindi, altro match del torneo Wta tra Mirra Andreeva e Donna Vekic. Attorno alle 13 italiane (le 19 di Pechino), ecco Sinner.

Nella giornata di oggi spicca anche l'impegno di un altro azzurro. Flavio Cobolli se la vedrà contro il russo Daniil Medvedev per un posto in semifinale: l'incontro è programmato per le 10 italiane.

Il numero 1 del mondo e Lehecka si affrontano per la seconda volta in carriera. Sinner si è aggiudicato l'unico precedente, andato in scena in primavera nei quarti di finali di Indian Wells: Sinner si è imposto per 6-3, 6-3. Proprio al Masters 1000 di Indian Wells è legato l'inizio della vicenda doping che ancora si trascina. L'azzurro è risultato positivo a due controlli antidoping a marzo: nelle sue urine sono state rinvenute tracce di Clostebol, uno steroide anabolizzante. Sinner ha spiegato che la positività è stata provocata da una contaminazione accidentale. Un tribunale indipendente ha prosciolto il tennista, il verdetto ora è stato impugnato dalla Wada che chiede una squalifica di 1-2 anni: sul caso si esprimerà il Tas, il Tribunale arbitrale dello sport, probabilmente all'inizio del 2025.

Il match sarà trasmesso in diretta esclusiva su Sky: si potrà seguire in diretta sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 203 (Sky Sport Tennis). Sarà visibile in streaming per abbonati con Sky Go e NOW.