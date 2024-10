La Cestistica torna in campo: "Sarà una stagione interessante ma non facile"

Parte anche la stagione della Cestistica Domodossola. I granata saranno ospiti di Rivarolo domani alle 18.00 per la prima palla a due. “Sarà una stagione nuova per molti aspetti, dalla composizione dei gironi, al numero delle squadre, dalle formazioni dei roster alla gestione informatizzata delle partite. Una Dr1- spiega il presidente Nicola Guerra - che possiamo ormai definire la vecchia serie C2, viste le molte retrocessioni dalla C unica. Noi ci siamo rafforzati con giocatori di livello come Realini e Donaddio, contiamo ancora sullo zoccolo duro dei nostri senior domesi quali Cerutti, Carusi, Maestrone, Frank e Nagini. È tornato a darci una mano in prima squadra Maglio e stiamo cercando di fare crescere il nostro settore giovanile che ci aiuta durante la settimana per mantenere degli allenamenti di livello e non è detto che si riesca a dare spazio anche a loro”.

“Sarà una stagione interessante, stimolante ma non facile – prosegue Guerra - che coach Fabbri saprà gestire: ci sono tante partite infrasettimanali e vedremo la fine della stagione regolare agli inizi di maggio. Da presidente mi piacerebbe raggiungere l'obiettivo di rimanere tra le prime otto per poter poi giocarcela nei playoff, ma sono consapevole che quest'anno ogni partita sarà da conquistare col sudore, con la testa e con il cuore. Il settore giovanile, sotto la cura di Davide Scillone - conclude Guerra - è pronto per affrontare i campionati Fip e Uisp, dagli esordienti all'under 18”.