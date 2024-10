Alla Soms torna il corso di taglio e cucito

La Società di Mutuo Soccorso Ets di Domodossola propone, anche quest’anno, un corso di taglio e cucito, che sarà presentato lunedì 30 settembre alle 21.00.

il corso inizia lunedì 7 ottobre e si tiene in orario pomeridiano o serale. È previsto l’insegnamento di lavori di riparazione sartoriale, sviluppo di cartamodelli e confezionamento di abiti.

Per maggiori informazioni ci si può rivolgere direttamente al negozio Singer in via Francioli 4 o contattare telefonicamente l’insegnante del corso al numero 346 3209380 (Clarissa).