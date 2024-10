La Soms domese propone un nuovo corso di scrittura creativa

Per il secondo anno consecutivo, la società di mutuo soccorso di Domodossola propone un corso di scrittura creativa. Le lezioni iniziano il 15 ottobre alle 16.00 e proseguono con incontri settimanali tutti i martedì. Il costo di partecipazione è di 5 euro a lezione, della durata di circa 2 ore l’una.

Il programma prevede lo studio e la produzione di monologhi e dialoghi, preferibilmente destinati al teatro o al cinema, ma anche per la televisione o video. Inoltre, è prevista la realizzazione di “shorts” e “reels” per YouTube, Instagram e Facebook, la produzione di scene finalizzate alla rappresentazione concreta e reale, realizzate (possibilmente) per mezzo del contributo dei musicisti, dei coreografi, degli scenografi (se saranno presenti), e di tutte le figure di scena necessarie alla realizzazione di scritture sceniche, oltre che testuali.

Il laboratorio è a cura di Rocco Cento. Gli autori e i gruppi di riferimento, per prendere spunto dal cosiddetto teatro scenico, sono Antoine Artaud, Camelo Bene, Claudio Remondi, Carlo Quartucci, Mario Ricci, Leo de Berardinis, Living Theatre, Giancarlo Nanni, Manuela Kustermann, Achille Perilli, Giuseppe Bartolucci, Magazzini Criminali, Alessandro Berini, La Gaia Scienza, Falso Movimento, Romeo Castellucci.