Promozione, tra le squadre del VCO solo la Juventus Domo sorride

Contenti e delusi. Le prime 5 giornate di campionato sono già un prematuro esame per le squadre del VCO.

In Promozione bene la Juventus Domo: 13 punti, 4 vittorie in pari e zero sconfittee il primo psto in classifica. Il pari interno con la Virtus Vercelli è il solo neo di una squadra che vanta il miglior attacco del girone (16 gol). Segno di un rosa ben assemblata e del un tecnico, Michael Nino, che ha saputo come costruire l’intelaiatura della formazione da mettere in campo. I sette gol (in media 1,4 a partita) di De Ponti fanno poi da traino per i granata.

Si sta risollevando l’Omegna (7 punti). Dopo l’addio di Tabozzi, i rossoneri hanno collezionato 2 successi di fila che hanno ridato fiato all’ottimismo. L’avvio insufficiente (anche se due sconfitte erano arrivate con squadre blasonate come Arona e Ivrea) ha lasciato spazio a questo scatto di reni. Tocca a Martinelli, subentrato a Tabozzi, rinsaldare le fila.

Faticano Feriolo e Ornavassese. I primi (un solo punto in classifica) non hanno ancora vinto una partita e Pissardo dovrà trovare il modo giusto per riportare fiducia. Un pari (contro l’Omegna) e 4 sconfitte e soprattutto solo 3 gol fatti sono un bottino povero ma già lo scorso anno l’avvio era stato poco concreto e la squadra si era risollevata successivamente.

L’Ornavassese (3 punti) paga il salto di categoria, pur sempre difficile. Un pari e 4 ko sono un bilancio deficitario. Fusè, per esserci stato alcuni anni, conosce l’ambiente e sa che deve costruire una Ornavassese più tosta se vuole salvarsi. Magari cercando di subire meno gol poiché i neri ne hanno incassati 11: peggio hanno fatto solo Gattinara e Ceversama con 13.