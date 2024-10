Prima seduta per il nuovo consiglio provinciale

Espletate le formalità, con la proclamazione degli eletti e la comunicazione dei capigruppo – Rino Porini per Vco Provincia d’Europa, Emanuele Vitale per Progetto Vco - il presidente, Alessandro Lana, ha informato il Consiglio provinciale sullo “stato dell’arte” della Ciclovia del Toce Crevoladossola-Mergozzo: “Entreremo nella fase operativa nella primavera 2025, dopo di che avremo 36 mesi per portare a termine l’opera”.

Poi Vitale è partito all’attacco sulla suddivisione delle deleghe, in particolare quelle alla Viabilità e all’Istruzione, a suo avviso “spacchettate” per aree geografiche col rischio d’una diminuzione d’efficacia: “Porini, al quale faccio i complimenti per il record di preferenze, testimonianza del buon lavoro svolto, mi sembra sia stato commissariato, con l’attribuzione della delega solo per il Cusio e l’Ossola”. Sulla stessa linea la vice capogruppo, Mimma Moscatiello, che ha criticato la suddivisione territoriale per l’istruzione tra Alessio Baldi (Verbania, Stresa) e Davide Carigi (Cusio Ossola): “Mi preoccupa soprattutto la didattica, la Provincia dovrebbe coordinare i dirigenti scolastici per evitare che si pestino i piedi (implicito il riferimento al liceo sportivo per il quale si sono candidati Gobetti e Cavalieri, ndr)”. Per Gianni Morandi “così si rischia di perpetuare l’opinione che siamo un territorio diviso, dove ogni area geografica va per conto suo. Dovremmo invece batterci per tornare ad avere un rappresentante in Consiglio regionale, il sottosegretario non basta. Partecipa alle sedute di giunta ma senza voto, non è in grado di incidere”.

Critiche, quelle dei 3 esponenti di “Progetto Vco”, respinte da Lana e dallo stesso Porini in relazione alla viabilità. “Noi – ha replicato Lana – ci occupiamo di strade provinciali, che sono tante e in condizioni di manutenzione precaria. Non c’è stato alcun commissariamento di Rino, ai tavoli tecnici con Anas partecipiamo insieme ai Comuni, com’è accaduto in questi giorni per il raccordo tra le statali 33 e 34. Per ciò che riguarda l’istruzione, alla Provincia compete l’edilizia scolastica, sulla didattica decide la Regione”.

Ha negato d’essere stato “commissariato” anche Porini: “La scelta di affidare il Verbano a Gianmaria Minazzi (succeduto a Porini anche nella vicepresidenza, ndr) deriva da ragioni di funzionalità, è anche presidente dell’Unione lago Maggiore”.