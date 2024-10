Rinascita sport invernali: un progetto per sostenere le attività agonistiche nella Provincia del Vco

In un contesto in cui gli sport invernali si trovano ad affrontare sfide sempre più complesse, un nuovo progetto si propone di sostenere le attività agonistiche per i giovani atleti. Negli ultimi anni, fattori come i cambiamenti climatici, l'elevato costo delle attrezzature e delle trasferte, e l'accessibilità delle infrastrutture hanno contribuito a disincentivare la pratica dello sci e delle altre discipline invernali. Questo fenomeno preoccupa non solo i dirigenti sportivi, ma anche le famiglie che trovano sempre più difficile mantenere i propri figli attivi in queste pratiche.

Il territorio, ricco di storia e tradizioni legate agli sport invernali, ha visto emergere nel corso degli anni talenti straordinari. Tuttavia, molti giovani abbandonano la pratica agonistica per cercare opportunità in località più attrezzate e organizzate. È essenziale trovare strategie che possano attrarre e mantenere i talenti locali, creando un ambiente favorevole alla loro crescita.

Il progetto in fase di promozione si propone di incentivare la pratica degli sport invernali tra i giovanissimi, fornendo supporto economico e creando opportunità di sviluppo. Si rivolge in particolare ai ragazzi di età compresa tra i 6 e i 19 anni, residenti nel VCO e iscritti agli sci club del territorio. Le misure previste includono la riduzione dei costi per attrezzature e materiali, il supporto per le trasferte e la partecipazione a gare, oltre alla creazione di borse di studio per gli atleti più meritevoli.

Il patrocinio della Provincia del VCO rappresenta un passo fondamentale in questo percorso. La collaborazione con le istituzioni locali permetterà di realizzare iniziative concrete, indirizzate a migliorare le condizioni di pratica e incentivare la formazione di nuovi talenti. Inoltre, il progetto si prefigge di garantire la sicurezza degli atleti attraverso l'acquisto di attrezzature adeguate e la creazione di tracciati sicuri.

Raccogliere risorse per sostenere questa iniziativa è cruciale. L'obiettivo è quello di raccogliere almeno 80.000 euro all'anno, da ripartire tra le diverse azioni previste, interessando circa 200 atleti di sci alpino, 100 di sci nordico e 50 ciascuno per sci alpinismo e snowboard. A tale scopo, ci si rivolge alla Regione Piemonte, alle Unioni Montane del Vco e alla Fondazione Comunitaria per ottenere supporto economico.

Le risorse raccolte saranno destinate in modo equilibrato tra le varie azioni previste dal progetto: il 50% per avvicinare i giovani alle discipline invernali, il 25% per borse di studio per atleti e studenti meritevoli, e il restante 25% per interventi di sicurezza. Con queste iniziative, si spera di creare un ambiente sano e stimolante, in grado di attrarre e mantenere i giovani atleti, affinché possano crescere e primeggiare non solo a livello locale, ma anche in competizioni nazionali e internazionali.

Investire negli sport invernali significa non solo garantire un futuro per le nuove generazioni di atleti, ma anche valorizzare le tradizioni locali e contribuire al benessere delle comunità montane. Insieme, è possibile fare la differenza.